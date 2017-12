Carro bate em poste, pega fogo e um morre carbonizado em SP

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu carbonizada após um carro bater em um poste, derrubá-lo e pegar fogo na região de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 26. Segundo a Polícia Militar, o motorista está foragido.

O veículo seguia na Avenida Pedroso de Morais, zona oeste, no sentido da Marginal do Pinheiros, quando aconteceu o acidente. Por volta das 2h30, o carro subiu a calçada, colidiu contra um poste e ainda bateu em uma árvore. Com o choque, o poste se partiu e caiu sobre o automóvel. A Polícia Militar não soube informar o motivo do acidente.

Segundo a PM, a fiação do poste provocou o incêndio e uma pessoa que estava no banco do passageiro morreu carbonizada. Ela ainda não foi identificada. O motorista, no entanto, conseguiu sair e ainda não foi localizado pelos policiais. Ele teria tentado socorrer a vítima, sem sucesso, antes de fugir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Às 8h15, a Avenida Pedroso de Morais permanecia com a faixa da direita interditada, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A AES Eletropaulo também foi acionada para desligar a energia e remover o poste, que ainda continua no local.