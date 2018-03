Carro bate em muro da CPTM e trens param Uma colisão entre dois carros interrompeu a circulação de trens da CPTM entre as Estações Brás e Luz da Linha 11-Coral na manhã de ontem. Por volta das 7h30, um dos veículos envolvidos atingiu o muro da linha férrea no Viaduto Brigadeiro Tobias, no centro, e derrubou fios e cabos de sustentação dos trens. Com a circulação interrompida no trecho, os passageiros foram orientados a fazer a transferência para a Linha 3-Vermelha do Metrô. A interrupção no serviço demorou 3 horas.