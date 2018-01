Carro bate em mureta e 6 ficam feridos na Rodovia Anchieta

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Seis pessoas ficaram feridas, entre elas duas gravemente, após um acidente na Rodovia Anchieta por volta das 7h30 desta segunda-feira, 8, segundo a concessionária Ecovias. Um veículo de passeio se chocou contra a mureta de contenção na altura do Km 28 da pista sul, sentido litoral. Equipes da Ecovias e dos bombeiros estão no local. Nenhuma faixa está interditada e não há lentidão. O trânsito estava lento na chegada a São Paulo pela Anchieta, entre os Km 13 e 10, devido ao excesso de veículos. No momento a visibilidade é boa na estrada, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes.