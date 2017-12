Carro bate em guardrail na Dutra após perseguição policial

Um carro ficou com a frente destruída após bater em um guardrail na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, após uma perseguição da Polícia Civil, por volta das 7h50 desta terça-feira, 8, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu na pista marginal, na altura do quilômetro 227, sentido Rio de Janeiro.

Um homem foi socorrido com escoriações leves pela concessionária CCR NovaDutra, responsável pela rodovia, e levado para o hospital Maria Dirce. Até a publicação desta reportagem, a Secretaria de Segurança Pública não sabia informar o motivo da perseguição policial.

Duas faixas da esquerda tiveram de ser interditadas, uma delas por cerca de 50 minutos, e o trânsito ficou complicado no local, com lentidão de 1,3 quilômetro. Às 9h20, no sentido São Paulo, o engarrafamento chegava a 8 quilômetros devido à "curiosidade dos motoristas", informou a CCR NovaDutra.