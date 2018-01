Carro bate em caminhão e três ficam feridos na Radial Leste

Um carro C4 Pallas ficou destruído ao bater em traseira de caminhão

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram gravemente feridas na madrugada desta terça-feira, 1º, em um acidente entre um carro e um caminhão na Avenida Radial Leste, no sentido bairro, em frente ao Metrô Belém, na zona leste de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caminhão estava parado no farol do cruzamento com a Rua Doutor Fomm quando, por volta das 2h10, um Citroën C-4 Pallas preto bateu em alta velocidade na sua traseira. O motorista do carro e a passageira do banco da frente ficaram presos nas ferragens, inconscientes. Uma mulher que estava no banco de trás quebrou os dois braços e se manteve acordada.

Segundo testemunhas, carro vinha em alta velocidade e mudava rapidamente de faixa

O motorista do caminhão, José Paulo Azevedo Aguiar, 31, disse que o impacto da batida foi suficiente para empurrar seu veículo dez metros para a frente. Segundo ele, outros motoristas que pararam no local após a colisão disseram que o C-4 Pallas vinha em alta velocidade e mudava rapidamente de faixa. O motorista teria aproximadamente 30 anos e as mulheres, cerca de 25.

Os bombeiros enviaram cinco equipes para resgatar as vítimas, que foram encaminhadas para o hospital com vida.