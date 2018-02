Carro bate em árvore e mata os 4 ocupantes Quatro colegas com idade entre 21 e 31 anos morreram às 20h30 de quarta-feira, após o Space Fox ocupado pelo grupo sair da pista e atingir uma árvore no km 569 da BR-282, em Nova Erechim, no oeste catarinense, a 600 km de Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não chovia no momento do acidente. A polícia acredita que o motorista, Tiago Spada, de 21 anos, perdeu o controle do veículo porque estava em alta velocidade em um trecho de curva. Não havia bebida alcoólica no carro.