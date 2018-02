Carro bate em árvore e 4 morrem carbonizados Quatro pessoas morreram carbonizadas na madrugada de ontem quando o Corsa em que viajavam bateu em uma árvore e pegou fogo na Rodovia Assis Chateaubriand, entre Guaíra e Barretos (SP). Segundo a Polícia Rodoviária, a identificação agora só será possível por meio de exame de DNA. Os corpos das vítimas, que moravam em Guaíra, foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Barretos. Peritos estiveram no local. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do incêndio.