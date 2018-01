Carro bate e capota na rodovia Castello Branco; motorista morre

SÃO PAULO - Um carro com quatro passageiros bateu e depois capotou no km 24 da rodovia Castelo Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, na madrugada deste domingo, 1° de outubro. O motorista foi projetado para fora do veículo e morreu na pista.

O acidente foi na faixa central, na pista sentido São Paulo, por volta das 4h, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma das vítimas socorridas pelos bombeiros e outras duas por uma equipe da concessionária CCR Via Oeste, responsável pela rodovia. As vítimas foram levadas ao Sameb-Serviço de Assistência Médica de Barueri e ao Pronto Socorro Regional de Osasco.

Segundo a CCR, por volta das 6h33 as vias já foram liberadas.