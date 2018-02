Carro bate de frente em ônibus e 5 morrem no PI Cinco pessoas morreram e 25 ficaram feridas - oito gravemente - em um acidente na Rodovia BR-316, no município de Barro Duro, no interior do Piauí, anteontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19 horas um Gol fez uma ultrapassagem em local proibido, atingindo de frente um ônibus de linha da Viação Líder, que transportava 48 passageiros. O coletivo capotou e bateu em uma árvore.