Carro bate contra poste de iluminação na zona oeste de SP

Daniela do Canto, da Central de Notícias

Um Volkswagen Gol bateu contra um poste de iluminação na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 15. Testemunhas afirmaram que o Gol estaria participando de um racha com um Fiat Palio cinza no momento da batida, por volta das 23h50. Antes de se chocar contra o poste, o Gol bateu em um Ford Fiesta preto.

O motorista do Gol, de 19 anos, quebrou o fêmur e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC), assim como um passageiro, de 22, que sofreu ferimentos leves. Um segundo passageiro, de 19 anos, foi levado em estado de choque ao Pronto-Socorro (PS) da Lapa. O caso será registrado no 14º Distrito Policial.