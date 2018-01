Carro atropela moto e dois morrem em rodovia de Sertãozinho

Num acidente que envolveu um carro e uma moto, na noite de domingo, 7, no Km 340 da Rodovia Armando Salles de Oliveira, em Sertãozinho, duas pessoas morreram. Um veículo bateu na traseira da moto, por volta de 20h30, e a arrastou por alguns metros. O condutor da moto, Ademílson Alves Puga, de 46 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos pouco depois. A passageira, Jucelei Márcia da Silva Puga, morreu na hora do acidente. A polícia tenta identificar e localizar o motorista do carro, que fugiu sem prestar socorro. Uma testemunha viu que o carro era de cor clara, mas sem qualquer outra referência, o que dificultará a identificação.