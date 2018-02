Carro atinge poste e pega fogo na Avenida Sumaré

Ricardo Valota e Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um carro, modelo Mercedes Benz Kompressor preto, bateu e derrubou um poste na madrugada desta quinta-feira, 14, na Avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo. Após o contato com a fiação elétrica, o veículo pegou fogo.

O motorista, Daniel Zezza Zuolo, de 39 anos, aparentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele não teve ferimentos graves no acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois passageiros, que estavam sem cinto de segurança no momento da batida, conseguiram sair andando do carro, mas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros enviou cinco equipes ao local. O condutor do Mercedes foi levado por policiais à delegacia. Como ele tinha sinais de embriaguez, o delegado plantonista o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a exames de dosagem alcoólica. "Ele (o motorista) me disse que tinha tomado apenas dois 'chopinhos'", contou o delegado Giuliano de Migueli.

Zuolo disse que foi fechado por um veículo, tentou desviar e acabou atingindo o poste. "Eu estava apenas um pouco acima dos 60 km/h permitidos na via. A polícia vai ver que estou falando a verdade quando verificar os radares instalados da avenida", afirmou o motorista.

A velocidade máxima permitida na Avenida Sumaré é de 60 km/h. Já, segundo o delegado, uma testemunha afirmou que o motorista deveria estar a mais de 100 km/h.

Interdição. Por conta do acidente, a pista da Avenida Sumaré, sentido Barra Funda, ficou totalmente bloqueada entre as 3h45 e 8h08 desta quinta-feira./COLABOROU PRISCILA TRINDADE

Atualizada às 10h30