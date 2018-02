Carro anda 30 km na contramão e mata 2 Duas pessoas morreram, na noite de sábado, quando um carro, após trafegar cerca de 30 km na contramão, bateu de frente com outro veículo na Rodovia Washington Luís (SP-310). O acidente aconteceu no km 239, em São Carlos, no interior paulista. Morreram o motorista, que dirigia na contramão, e a passageira do outro carro. Com ferimentos leves, o motorista do veículo atingido foi hospitalizado.