Carro alegórico pega fogo no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que teve início em um carro alegórico no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, por volta do meio dia desta terça-feira, 15. O fogo foi controlado em menos de hora depois. Não houve vítimas.

Duas equipes foram enviadas ao local para combater as chamas, que se alastraram rapidamente. Ainda não se sabe de qual escola de samba é o carro alegórico. A causa do incêndio será investigada.

Atualizado às 13h42