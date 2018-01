Carreta tomba na ligação da Avenida do Estado

Uma carreta transportando carvão mineral em pó tombou, por volta da 1 hora desta quarta-feira, 27, num trecho de curva, ao lado da Praça Ary da Rocha, no entroncamento entre a Rua das Juntas Provisórias e a pista sentido ABC da Avenida do Estado, antes do Viaduto Grande São Paulo, na Vila Independência, região sudeste da capital paulista.

O caminhoneiro foi levado para o pronto-socorro da Vila Alpina, mas já estaria fora de perigo. Veículo e carga ocupam a faixa da esquerda da Juntas Provisórias, além de uma área zebrada, o passeio público e o canteiro da Praça Ary da Rocha, restando apenas a faixa da direita para o trânsito de veículos.