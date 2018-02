Carreta tomba em alça de acesso e prejudica trânsito na Dutra, em Guarulhos

Atualizada às 9h05

SÃO PAULO - Uma carreta carregando sacos de cimento tombou na alça de acesso da Rodovia Hélio Smidt para a Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, às 7h38 desta terça-feira, 2. Uma faixa da esquerda está interditada e o motorista enfrenta lentidão no sentido São Paulo na Ayrton Senna, do km 22 ao 17, por conta dos curiosos que reduzem a velocidade. No sentido Rio, a dificuldade está em chegar à rodovia, devido à retenção de veículos no local do acidente.

O motorista ficou preso nas ferragens por quase duas horas e foi socorrido pelo helicóptero Águia 15 da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde não foi informado. Até as 9h, a carreta ainda não havia sido removida da pista.