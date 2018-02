Carreta tomba e tráfego fica lento no Rodoanel Uma carreta tombou ontem, às 13h, no Rodoanel, sentido Bandeirantes, e causou lentidão na via. De acordo com a CCR, concessionária que administra o trecho onde houve o acidente, duas faixas ficaram interditadas por mais de uma hora, o que causou o congestionamento. A carreta estava vazia e o motorista do caminhão não ficou ferido, de acordo com a CCR. Às 15h30 o tráfego estava normal.