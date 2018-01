Carreta tomba e provoca 27 quilômetros de congestionamento na Bandeirantes

Um acidente com uma carreta às 14h desta terça-feira, 23, no km 50 da Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital ao interior paulista, provocou congestionamento do km 25 ao 55. O tombamento do veículo interditou as faixas 1 e 2 até por volta das 17h. Mesmo com a retirada da carreta às 19h15 desta terça os motoristas ainda enfrentaram forte lentidão, do km 28 ao 55, por causa da quantidade de veículos que se deslocam rumo ao interior.