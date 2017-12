Carreta tomba e interdita Via Anchieta em Cubatão (SP)

SÃO PAULO - Uma carreta que transportava soja tombou na manhã desta segunda-feira, 4, na pista sul, sentido litoral, da Via Anchieta, na altura do km 44, em Cubatão, no litoral de São Paulo. O motorista do veículo ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 8h50 e houve queda de carga na pista. A via ficou totalmente bloqueada até as 9h30, quando a faixa da esquerda foi liberada para o trânsito. O motorista que trafega pelo local enfrenta lentidão por aproximação.

De acordo com a Ecovias, responsável pelo sistema, interditou o trecho de serra da pista norte da Anchieta, entre os km 40 e 55, para inverter o sentido de direção e realizar posteriormente a limpeza da pista sul. No momento, a subida é feita apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.