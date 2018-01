Carreta tomba e interdita faixas do Trecho Sul do Rodoanel

SÃO PAULO - Um caminhão tombou derrubando a carga de um produto químico inflamável na manhã desta terça-feira, 20, no Trecho Sul do Rodoanel, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, interditando três das quatro faixas de rolamento da via.

O acidente ocorreu por volta das 6 horas, na altura do km 58 da via, no sentido Régis Bittencourt, quando um caminhão bateu na traseira de outro caminhão. Houve um pequeno vazamento do produto tolueno, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Por volta das 8h15, a pista foi totalmente fechada para que o caminhão fosse virado. Não há previsão para a liberação total da rodovia, segundo o DER. Por conta da interdição, o motorista enfrenta um congestionamento de cerca de cinco quilômetros.

Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e foram socorridos por ambulâncias do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), concessionária responsável pela via, e pelo Corpo de Bombeiros.