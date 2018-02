Carreta tomba e fecha parte da Marginal A Marginal do Pinheiros teve três das quatro pistas fechadas, na tarde de ontem, por causa do tombamento de uma carreta. O veículo, que transportava um carregamento de terra, se acidentou a 400 metros da Ponte do Jaguaré, no sentido Interlagos. Ninguém se feriu. O tombamento obrigou os motoristas a enfrentarem 2,8 km de lentidão, em média. A via ficou parcialmente interditada até as 16 horas.