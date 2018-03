Carreta tomba e fecha Anchieta por 13 horas A pista sentido litoral da Via Anchieta ficou totalmente bloqueada por quase 13 horas, na altura do km 54, em Cubatão, por causa do tombamento de uma carreta que transportava álcool. O veículo capotou às 3h de ontem e só foi removido às 15h41. O caminhão pegou fogo depois do capotamento, forçando a interdição dos dois sentidos da estrada até as 4h20, quando as chamas foram combatidas. O condutor morreu no local. A concessionária informa que o tempo e a visibilidade eram bons no momento.