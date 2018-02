Carreta tomba e faz lentidão chegar a 162 km

A pista chegou a ser totalmente fechada por volta das 9h15 para a remoção do veículo. Antes disso, duas das faixas da Marginal estavam bloqueadas. Na hora da interdição total, a cidade alcançou 162 quilômetros de lentidão - extensão quase 40% maior do que a média para as segundas-feiras, que é de 116 quilômetros.

Ninguém ficou ferido no acidente. A Secretaria Municipal de Transportes disse que a demora foi causada pelo tamanho do caminhão. "Foi um acidente com um veículo de grande porte que ficou em uma condição difícil de remoção. Nós fizemos atendimento a partir das 6 horas. Infelizmente, causou um enorme transtorno para a cidade. Mas esses acidentes têm diminuído por causa da restrição aos caminhões", disse o secretário Marcelo Branco. Embora a carreta estivesse circulando em horário permitido, o secretário ressaltou que a Prefeitura aumentou em 60% as multas para esse tipo de infração. /B.R.