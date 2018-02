Carreta tomba e causa lentidão no Rodoanel

Uma carreta tombou no Rodoanel, sentido Bandeirantes e chegou a causar 4 km de lentidão na via, por volta das 13h deste domingo, 17. De acordo com a concessionária que administra o trecho onde o acidente aconteceu, a CCR, duas faixas ficaram interditadas por mais de uma hora o que causou o congestionamento.

A carreta estava vazia e o motorista não ficou ferido, informou a CCR. O Corpo de Bombeiros foi acionado e segundo os agentes, o motorista recusou atendimento.

Para que a concessionária pudesse retirar o veículo, duas faixas ficaram interditadas. O desbloqueio aconteceu às 14h30 e o excesso de veículos foi registrado entre o km 24 e o km 20. Por volta das 15h30 o tráfego já estava normalizado no Rodoanel.