Carreta tomba e bloqueia ligação entre Castello e Osasco

Uma carreta do tipo frigorífico tombou, no final desta terça-feira, 23, e bloqueia a transposição da pista expressa para a pista marginal (com pedágio) da Rodovia Castello Branco. O acidente ocorreu no sentido capital, altura do quilômetro 16, em Osasco, a 3 quilômetros do Cebolão e 2 quilômetros após a praça de pedágio.

Não houve feridos no acidente nem haverá necessidade de se fazer o transbordo da carga, de acordo com a concessionária ViaOeste. Um guindaste da empresa responsável pelo transporte vai erguer a carroceria e transferi-la para outro cavalo mecânico. Por enquanto, não há previsão para a liberação do trecho bloqueado.