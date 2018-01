Carreta tomba e bloqueia Av. dos Bandeirantes na madrugada

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Caminhão saiu de Santos com destino a Campinas e virou na altura da Alameda dos Tupinás

SÃO PAULO - Uma carreta transportando uma máquina injetora de plástico, de 29 toneladas, tombou na madrugada desta sexta-feira, 27, na pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes, junto à Alameda dos Tupinás, em Moema, zona sul de São Paulo. Um poste de sinalização e o portão de ferro de um imóvel foram atingidos durante o acidente.

A carreta, que saiu de Santos com destino a Campinas, foi retirada do local durante a madrugada. O ajudante do motorista da carreta culpou o desnivelamento da pista pelo acidente, que não deixou vítimas.