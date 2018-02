Carreta tomba e bloqueia alça do Rodoanel Uma carreta tombou e pegou fogo no começo da tarde de ontem na alça de acesso da Rodovia Castelo Branco para o Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas. A estrutura ficou interditada entre 12h30 e 15h30, segundo a concessionária CCR Rodoanel Oeste. A alça continuou, porém, com um bloqueio parcial até o começo da noite de ontem, sem previsão de liberação.