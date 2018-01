Carreta tomba e bloqueia acesso à pista expressa da Dutra

O acesso à Rodovia Presidente Dutra pela pista expressa da Marginal do Tietê está bloqueado desde as 2h15 desta sexta-feira, 7, em razão do tombamento de uma carreta do tipo frigorífico, da cidade de Sinop (MT), carregada com 6 toneladas de carne.

O motorista e o ajudante ficaram feridos no acidente, ocorrido sobre o pontilhão que liga a Marginal do Tietê à pista expressa da Dutra. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Tatuapé. Até as 4 horas, a carreta ainda não havia sido erguida e não havia congestionamento.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esperam pela chegada da perícia e por uma segunda carreta, para a qual será transferida toda a carne. Somente depois disso, o veículo será retirado do local com o uso de guinchos.

Não há previsão de liberação. Com o bloqueio, o motorista é o obrigado a seguir à direita do pontilhão e acessar à frente apenas a pista local da Dutra.