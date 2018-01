Carreta segue tombada e complica o trânsito no Ipiranga

O acesso da Rua das Juntas Provisórias para o Viaduto Grande São Paulo, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, continuava fechado às 13 horas desta quarta-feira, 17. No local, uma carreta com um contêiner tombou sobre um veículo, no início da manhã. Ninguém se feriu. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, não há previsão de quando o veículo deve ser removido. Foto: Filipe Araújo/AE Não há previsão para a carreta e o veículo serem tirados da pista e o acesso ser liberado ao trânsito Nesta tarde, a interdição provocava 1,4 km de congestionamento na Juntas Provisórias, no sentido Vila Prudente, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua do Grito. Há um desvio pelo Viaduto Gazeta do Ipiranga, Avenida do Estado, Viaduto Capitão Pacheco e Chaves e Viaduto Indianópolis. Em toda a cidade, o índice de lentidão atingia 59 km, superior à média para o horário.