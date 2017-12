Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

O trânsito estava lento entre os km 40 e 42 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, no início da tarde desta segunda-feira, 19, em razão de uma carreta quebrada que ocupava a faixa da direita. O sistema opera no esquema 4X6, no qual a descida é feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e a subida pelas duas pistas da Imigrantes, segundo informações da Ecovias.