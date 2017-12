Carreta perde freio, bate em mureta e bloqueia Imigrantes

Uma carreta perdeu o freio na altura do quilômetro 52 da Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, e se chocou contra a mureta de concreto por volta das 15h30 desta segunda-feira, 26. Ninguém se feriu. Veja também: Acidente fere 1 e causa lentidão no Rodoanel Mário Covas De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o veículo bloqueava as duas faixas da direita da via e o tráfego estava lento nas proximidades do local. Não há vítimas. No mesmo horário, o sistema operava no esquema 5 por 5, no qual a descida é feita pelas pistas sul da Rodovia Anchieta e da Imigrantes e a subida pelas pistas norte das duas rodovias. A visibilidade era boa.