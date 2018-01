Carreta pega fogo na rodovia Presidente Dutra e interrompe tráfego

SÃO PAULO - Uma carreta pegou fogo na madrugada deste sábado, 6, na rodovia Presidente Dutra e interrompeu o tráfego entre os quilômetros 13 e 15, no município de Queluz, a 220 quilômetros da capital paulista.

Segundo a CCR Nova Dutra, concessionária que administra a via, o veículo seguia no sentido Rio-São Paulo, e o acidente foi registrado por volta das 3h20 no KM 15. Ainda não há informações sobre vítimas ou causas do ocorrido.

As faixas 1 e 2 e o acostamento estão interditados para atendimento, que é feito pela equipe da concessionária.

