Carreta invade oficina, derruba poste e deixa 10 mil sem Luz em Santo André

SÃO PAULO - Uma carreta desgovernada colidiu com uma oficina mecânica e uma casa vizinha em Santo André, no ABC Paulista, na manhã desta quinta-feira,4, derrubando um poste de energia e deixando 10 mil residências do entorno sem luz. O acidente ocorreu por volta das 6h na Rua Sud Menuci, 1400, na Vila Carminópolis, e deixou um ferido leve, segundo o Corpo de Bombeiros.

Segundo a AES Eletropaulo, casas dos bairros de Carminópolis e do Jardim Elba ficaram sem energia das 5h54 às 6h55, quando quase todas as residências já tinham o abastecimento normalizado. Às 9h30, apenas três imóveis não haviam tido a energia restabelecida, de acordo com a concessionária.

Equipes da Defesa Civil de Santo André compareceram ao local para vistoria, mas até as 9h20 ainda não tinham informações sobre a extensão das avarias nas casas e nos demais pontos afetados.