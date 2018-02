Carreta gigante ainda interrompe trânsito, 48 horas após acidente

São mais de 48 horas desde o acidente. A Tomé, empresa responsável pelo transporte do transformador, tentou remover a carreta na tarde de sábado, sem sucesso. Ontem, tentava remover a carga para então tentar retirá-la. A carroceria afundou no muro de uma empresa de eventos.

Cerca de 15 veículos, entre caminhões e guindastes, faziam parte da operação. A previsão da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) era de que o transformador fosse removido e os guindastes, retirados do local, até 6 horas desta manhã.

Caso contrário, o trecho da Washington Luís continuará bloqueado, o que exigirá uma operação especial da CET em toda a cidade, em vias como Avenida 23 de Maio, entre outras, para evitar entraves no trânsito. A avenida faz parte do eixo norte-sul e é uma das mais importantes da região. São cerca de 4.500 carros por hora no horário de pico.

Caso o transformador seja retirado nesse período, apenas a alça de acesso continuará interditada, ao menos até a noite desta segunda-feira. Nesse caso, haverá uma operação local de desvio de veículos para outras alças de acesso, com placas de orientação.

Lentidão. Ontem a lentidão no trânsito se iniciava no Viaduto Roberto Marinho, a cerca de 1 km de distância do local do acidente. A Eletropaulo aguardava a remoção do veículo para refazer ligações de energia na região, que também foram avariadas com a queda de um poste.