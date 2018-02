Carreta fica pendurada em viaduto do Rodoanel

SÃO PAULO - Uma carreta ficou pendurada por um das rodas em um viaduto do Rodoanel Mário Covas, que passa sobre a Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, após o motorista perder o controle da direção no fim da manhã de hoje. Ninguém ficou ferido.

Um guindaste foi acionado para retirar a carreta do local. O acidente aconteceu por volta das 12h15, na altura do km 18 do Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, na região de Cotia, na Grande São Paulo.

Segundo a concessionária CCR, a carreta de seis eixos, que não transportava carga, estava pendurada pelas rodas traseiras A cabine ficou quase encostada na Rodovia Raposos Tavares, que teve interdições. O veículo foi retirado por um guindaste às 16h, mas a alça de acesso para quem sai do Rodoanel e segue pela Raposo Tavares seguia interditada até o início da noite.

Texto atualizado às 18h.