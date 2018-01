Carreta fica atravessada na pista no final da Anchieta O motorista de uma carreta transportando óleo diesel perdeu o controle e ficou atravessada na pista, formando um "L" na estrada, no quilômetro 270 da pista leste da rodovia Cônego Domenico Langone, logo após descer a rodovia Anchieta, rumo ao Guarujá, às 5h15. O fator complicador para o trânsito local é que o carregamento deverá ser transferido para outro veículo a fim de que a carreta possa ser removida do local.