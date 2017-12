Uma das carretas de um comboio de carregamento de peças entalou no viaduto Saioá, altura da avenida Dr. Ricardo Jafet, zona sul, por volta das 6h48 deste sábado. A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego estão no local. Não há informações sobre feridos. Três faixas estão ocupadas por causa do acidente, no sentido centro.

Segundo a CET, a carreta atingiu três vigas do viaduto, o reboco caiu e a serragem da via está exposta. Há possibilidade de interdição do viaduto.