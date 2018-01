Carreta é removida da Bandeirantes, que não tem lentidão

Após quase 10 horas, a carreta que tombou na Rodovia dos Bandeirantes no início da manhã desta sexta-feira, 24, foi retirada do local. A carreta tombou na altura do km 13, no acesso à Marginal do Tietê. O veículo bloqueava duas faixas de acesso à marginal para o motorista que segue em direção à Rodovia Castelo Branco.

A AutoBan, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, retirou a carreta por volta das 15 horas. A remoção foi feita por um guincho da concessionária. Ninguém se feriu no tombamento do veículo, que transportava madeira.

Pela manhã, a estrada chegou a acumular 5 km de lentidão. Por volta das 16h30, não eram registrados congestionamentos relacionados ao acidente.