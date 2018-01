Carreta é destombada e trânsito é liberado após 6 h no Ipiranga

O trânsito no Viaduto Grande São Paulo, no Ipiranga, região sudeste da capital, foi liberado às 13h57, após a retirada do contêiner que tombou sobre um carro. O acidente ocorreu por volta das 7h50, desta quarta-feira, 17,e piorou a situação do trânsito na região. Ainda havia reflexos até na chegada a cidade pela Rodovia Anchieta, que tinha lentidão entre os Km 13 e 10, segundo a Ecovias. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Duas das quatro faixas do viaduto e a alça de acesso da Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, foram interditadas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ninguém se feriu. Apesar da carga não ter espalhado na pista, uma equipe de limpeza foi acionada. Um guindaste foi utilizado para destombar o caminhão. Apesar de liberada, por volta das 16 horas havia 1,9 km de congestionamento na Rua das Juntas Provisórias, no sentido Vila Prudente, entre a Avenida Almira e o Viaduto Grande São Paulo. Neste horário, São Paulo estava com 92 km de lentidão. Atualizado às 16h02