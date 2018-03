Carreta desgovernada destrói barraco e fere 3 Um caminhão desgovernado invadiu uma área verde e destruiu um barraco ontem de madrugada em Votorantim, no interior de São Paulo. Três moradores do local, entre eles um adolescente de 13 anos, ficaram feridos sem gravidade. De acordo com a Polícia Militar, a carreta de carroceria dupla estava estacionada em uma rua próxima ao local do acidente, em frente à casa do motorista, quando começou a se deslocar. Sem controle, o veículo invadiu a mata, destruiu o barraco e só parou quando despencou de uma ribanceira.