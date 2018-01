Carreta desgovernada deixa dois feridos e bloqueia pista da Dutra

SÃO PAULO - Um acidente com uma carreta e um carro na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, deixou duas pessoas feridas e um rastro de destruição na madrugada desta segunda-feira, 1º. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista havia descido da carreta para pedir informação quando o veículo desceu ladeira abaixo, atingiu um Chevrolet Celta com dois passageiros, destruiu o muro de contenção da rodovia e bloqueou totalmente a pista expressa em direção a São Paulo na altura do quilômetro 211.

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens do carro, que atingiu em cheio as rodas traseiras da carreta. Seis equipes de resgate do Corpo de Bombeiros levaram cerca de uma hora para resgatá-las. Um helicóptero da Polícia Militar chegou a pousar na pista para atender a ocorrência, mas levantou voo novamente sem as vítimas.

Elas tiveram apenas ferimentos moderados, segundo a PRF. Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Geral de Guarulhos e outra ao Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso.

"O motorista ia entregar chapas de aço na empresa Rondon, que faz baús de caminhão em Guarulhos, e estacionou na Carmela Dutra para pegar informação na portaria", disse o policial rodoviário federal Kogachi, que trabalha no posto rodoviário em Guarulhos que atende a Rodovia Presidente Dutra. "A carreta desceu pela ladeira e pegou o muro, atingiu um Celta, mas o condutor e o passageiro passam bem", completou.

O acidente aconteceu por volta das 5h44, segundo a concessionária CCR NovaDutra, que administra a via.

No caminho entre a portaria e o muro de contenção da estrada, a carga de chapas de aço caiu e derrubou muros e postes ao longo da avenida. Os destroços dos veículos foram retirados às 7h57 da pista. Equipes da concessionária permaneceram no local para a limpeza do asfalto até as 8h15, quando a interdição foi completamente liberada.

Os motoristas que chagavam à capital pela rodovia enfrentaram mais de dez quilômetros de congestionamento na manhã de segunda-feira.