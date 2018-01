Carreta derruba passarela na Dutra e causa lentidão

A Rodovia Presidente Dutra permanece interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 177, município de Guararema-SP. No final da tarde, uma carreta bateu contra um dos pilares da passarela provocando a interdição da pista. Parte da passarela desabou e outra parte está apoiada sobre a carreta. Duas pessoas sofreram ferimentos leves - o condutor da carreta e uma passageira. Veja também: Seis praias do litoral de SP estão impróprias para banho Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes No sentido São Paulo, o desvio de veículos é feito pelo pátio de um posto de gasolina e, no sentido Rio de Janeiro, pela Rodovia Ayrton Senna. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há congestionamentos no local. Ainda não há previsão para a liberação das pistas. Demais Estradas O movimento permanecia intenso, no fim da noite desta quarta-feira, 31, nas estradas que dão acesso ao litoral paulista. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a Tamoios e a Mogi-Bertioga (SP-98) apresentavam lentidão no trecho de serra, em decorrência do excesso de veículos. A Imigrantes reunia dois pontos de morosidade: do km 35 ao 43, na região do ABC paulista; e do km 56 ao 64, na chegada à Baixada Santista. Os motoristas que seguiam pela Padre Manoel da Nóbrega enfrentavam tráfego ruim do km 276 ao 291, entre Cubatão e Praia Grande. Até as 22 horas, o Sistema Anchieta-Imigrantes operará no esquema 7 por 3, da Operação Descida, no qual as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes são usadas por quem vai para o litoral e norte desta última da acesso à capital paulista. Nas vias Anhangüera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Bandeirantes, a circulação era normal. Segundo a AutoBan, às 16h49, um veículo capotou no km 119,5 da Bandeirantes, em Sumaré, no interior do Estado, e foi parar no canteiro central. Uma pessoa morreu. Outras duas se feriram e foram levadas ao pronto-socorro do município. Não há interdição no trecho onde houve o acidente. (Atualizada às 21h25)