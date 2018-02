Carreta com madeira tomba e fecha a Castelo Uma carreta com madeira tombou após bater em um caminhão às 16h de ontem no km 77 da Rodovia Castelo Branco, em Itu. A carga se espalhou pela pista sentido interior e causou a interdição das três faixas. Um automóvel e uma picape também se envolveram no acidente. Às 18h, as faixas foram liberadas. Uma hora depois, no entanto, o congestionamento ainda se estendia por 16 km. Seis pessoas ficaram feridas.