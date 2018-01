Carreta com excesso de altura bate em viga e interdita Anhanguera

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Rodovia Anhanguera ficou totalmente interditada na manhã desta quarta-feira, 9, após uma carreta desrespeitar o limite de altura da estrada e bater em uma viga de proteção de uma obra, feita na altura do km 109, sentido Interior, na região de Paulinea, interior de São Paulo. Por conta da interdição, o congestionamento chegou a 12 quilômetros no local.

O acidente aconteceu por volta das 8 horas. Além de atingir a carreta, deixando o motorista preso na cabine, com ferimentos leves, a viga também atingiu uma Fiorino. O condutor teve ferimentos no nariz.

A via começou a ser liberada por volta das 9h30, com o tráfego fluindo por uma faixa de rolamento. A viga já foi retirada do local. A rodovia foi totalmente liberada às 10h05. O congestionamento ainda era de cinco quilômetros por volta das 11 horas.