Carreta com cloreto de ferro vaza perto da Dutra

SÃO PAULO - Um vazamento de cloreto férrico interdita um posto de gasolina na Rodovia Presidente Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava estacionada no posto de gasolina quando houve o vazamento. O posto fica no km 158 da Dutra, sentido São Paulo. De acordo com a PRF, o acesso ao posto de gasolina está fechado. Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) estão no local.

Às 10h50, a concessionária da rodovia informou que havia tráfego lento do km 157 ao 158, no sentido São Paulo. Já na chegada à Capital, há tráfego lento pela pista marginal do km 219 ao 221 e do 230 ao 231.