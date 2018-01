Carreta com amônia tomba e mata motorista

Uma carreta carregada com amônia tombou sobre um veículo de passeio, no fim da tarde de anteontem, no km 434 da Rodovia BR-381, em Caeté, no interior de Minas Gerais. O motorista do carro morreu e a rodovia ficou interditada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o corpo não pôde ser retirado por causa do produto tóxico. Ontem, a amônia estava sendo bombeada para outra carreta. Depois dessa operação, a pista deve ser lavada e liberada, hoje, às 7h. No entanto, segundo a PRF, o vazamento foi relativamente pequeno e não causou danos à natureza. Na tarde de ontem, o congestionamento na via chegava a 22 quilômetros. O desvio, pela estrada Sabará-Caeté, aumenta o percurso em aproximadamente 36 quilômetros.