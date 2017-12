Carreta cai ao subir ladeira, bate em radar e bloqueia rua na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma carreta provocou um acidente ao cair de ré em uma ladeira na Rua Nossa Senhora da Saúde, próximo à Rua do Boqueirão, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 25. O motorista informou à polícia que o veículo, que transportava uma carga de gesso, não teve força suficiente para subir a rua elevada, conhecida como região dos Três Tombos.

Ao cair, a carreta bateu em um radar eletrônico de velocidade localizado no canteiro central da via. O condutor não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 2 horas, mas a Rua Nossa Senhora da Saúde permaneceu totalmente bloqueada até em torno das 6h30. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego conseguiram manobrar a carreta para a retirada.

