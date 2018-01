Carrefour diz que reforçou segurança alimentar em loja embargada

SÃO PAULO - O Carrefour confirmou a suspensão das atividades de seu hipermercado de Tietê, no bairro Vila Guilherme, e informou que reforçou seus procedimentos de segurança alimentar na loja da zona norte da capital paulista. O hipermercado foi fechado temporariamente nesta quarta-feira, 14, pela Fundação Procon de São Paulo por conta de mais um flagrante de produtos com prazo de validade vencido disponibilizados para a venda. O hipermercado da Vila Guilherme também recebeu multa de R$ 87.680, e conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

O Carrefour informou que trabalha junto com Procon-SP para "promover a melhoria" de seusc estabelecimentos. "A empresa informa que participa ativamente de um grupo técnico, promovido pelo órgão, para desenvolvimento de ações que promovam a melhoria contínua dos serviços prestados em suas lojas", afirma o Carrefour, em nota divulgada à imprensa. Segundo a empresa, as atividades do Carrefour Tietê serão retomadas amanhã, às 8 horas.

O Procon explicou que o fechamento temporário da loja - das 8h às 20h desta quarta-feira - tem objetivo de induzir o Carrefour a adotar medidas mais eficazes para garantir a qualidade dos produtos que vende aos consumidores. A exposição de produtos vencidos ao cliente é considerada infração grave, pois pode colocar em risco a saúde dos consumidores.