Carreata cobra anistia para os bombeiros Milhares de pessoas participaram ontem de uma manifestação em favor dos bombeiros fluminenses - em greve por melhores salários. Carros e ônibus tinham fitas vermelhas com os dizeres "SOS Bombeiros" e "Somos Todos Bombeiros". Vestidos com camisas de cor vermelha, os manifestantes recolheram assinaturas, pedindo aos deputados federais que concedam anistia criminal aos 439 militares que invadiram o quartel central da corporação no dia 3 de junho.