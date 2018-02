Carona assalta e mata padre de 28 anos Ordenado padre há dois meses e 15 dias, Bernardo Muniz Amaral, de 28 anos, foi assassinado anteontem à tarde na cidade de Humberto de Campos, a cerca de 120 km de São Luis (MA). O suspeito é um homem a quem ele havia dado carona. Por volta das 15h, Amaral foi atingido com dois tiros, um no pescoço e um no tórax, entre os povoados Mutum e Quebra Anzol. Depois de atirar no padre, o criminoso levou o veículo que o religioso dirigia, uma S-10, mais R$ 400 e um celular. A vítima seguia para um encontro de párocos.